وصلت أزمة الغذاء في غزة إلى نقطة حرجة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر والتي حالت دون دخول المساعدات إلى القطاع منذ نحو 50 يوما.



ونقلت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية عن الجيش الأميركي أنه نقل ما يوازي نحو 40 شاحنة مساعدات إنسانية عبر الرصيف العائم في غزة، لكنها مكدسة في انتظار من يتسلمها، في ظل تعليق برنامج الأغذية العالمي لجميع عمليات تلقي المساعدات بسبب مخاوف أمنية.



وبدأت عملية تسليم المساعدات عبر الرصيف العائم تسير بوتيرة أكثر ثباتا، بعد مجموعة من العقبات التي تسببت في توقفه عن العمل، لكن إلى الآن يبقى حجم المساعدات غير كاف لتخفيف تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع المهدد بالمجاعة.



وحذر الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان وبرنامج الغذاء العالمي من ان «بيئة العمل العدائية في غزة تجعل من المستحيل تقريبا إيصال المساعدات إلى سكان القطاع»، مما ينذر بمجاعة في مختلف أرجائه.



ووفقا لتقارير الأمن الغذائي التي تصدرها وكالات الأمم المتحدة مازال نحو نصف مليون شخص يعانون من الجوع بمستويات «كارثية» في غزة.



على الصعيد الميداني، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدفعي وغارات خلفت الكثير من القتلى في غزة، وسط معارك ضارية مع مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في رفح جنوب القطاع.



وقال محمد المغير المسؤول في الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس، إن طواقمه انتشلت جثث «ما لا يقل عن 15 شهيدا من مناطق مختلفة في رفح».



وأفادت قناة «الجزيرة» الإخبارية بتوغل عدد كبير لآليات الاحتلال وسط المدينة.



واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مبان سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وفي الشمال، قال الدفاع المدني إن 3 أطفال وامرأة قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا. كذلك استهدف القصف منزلا في حي الشجاعية بمدينة غزة.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» في غزة إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات «60 شهيدا على الأقل وأكثر من و140 مصابا خلال 24 ساعة. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة قتلى الحرب إلى أكثر من 37718 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 86377 على الأقل.



في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 14 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة. وفي هذه الأثناء، كشف موقع «والا» الإسرائيلي عن أنه على خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة، بدأ الجيش في الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة تسمى «فرقة داود». وأضاف الموقع أن قوام الفرقة الجديدة سيكون نحو 40 ألف من المقاتلين والمقاتلات ممن بلغوا سن التقاعد ومن المتطوعين، بمن في ذلك اليهود المتشددون «الحريديم».



جاء ذلك في وقت بدأت لجنة الخارجية والأمن بـ «الكنيست» التصويت على مشروع قانون تمديد الخدمة العسكرية لقوات الاحتياط الذي صادقت عليه حكومة بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي. ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما.



وينتهي العمل بالقانون الحالي فيما يتعلق بخدمة الاحتياط في 30 الجاري.



من جهتها، جددت عائلات المحتجزين الإسرائيليين مطالبة حكومة نتنياهو بسرعة إبرام صفقة مع «حماس» لإطلاق سراح ذويهم. وقال ممثلون عن عائلات المحتجزين إن مسؤولين إسرائيليين: «قالوا لنا إنه لم يعد هناك أمل بعودة أبنائنا عبر العمل العسكري».



إلى ذلك، دعت «حماس» الى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين ومنع إفلاتهم من العقاب. وقالت الحركة إن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع أشكال الانتقام الوحشي من تجويع وتنكيل وإهمال طبي متعمد وقتل بطيء.



جاء ذلك بعدما نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر أمنية قولها إن إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي.