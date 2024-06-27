

هناك منتجات غذائية بسيطة وسهلة المنال تعطينا فوائد صحية لا تقدر بثمن، على سبيل المثال، بذور عباد الشمس التي يطلق عليها بعض الأطباء اسم غذاء العقل، الكل يحتاج إلى بعض المكونات الموجودة في هذه البذور مثل فيتامين B1، هذا الفيتامين ضروري لآلية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها، وبمساعدته يتم إنتاج الأسيتيل كولين الذي يسمح لكل خلية بالتواصل مع الخلايا الأخرى. فبذور دوار الشمس غذاء ممتاز للدماغ والخلايا العصبية، وتحوي على فيتامين E الذي له فوائد عظيمة لصحة العين.



فالعين تحتوي على عنصرين مهمين للرؤية هما العدسة والقرنية، ونقص فيتامين E في الجسم يؤثر عليهما بشكل سلبي، ومع التقدم بالعمر تصبح عدسة العين أكثر عتامة بسبب نقص هذا الفيتامين في الجسم، وأثبتت بعض الدراسات الطبية أن بذور دوار الشمس مفيدة لصحة العين لاحتوائها على هذا الفيتامين. كما تحتوي البذور على السيلينيوم الذي له خصائص مضادة للأكسدة ويبطئ عملية الشيخوخة عن طريق حماية الخلايا من التلف وتعزيز إنتاج الكولاجين.



المصدر: «aif.ru»