مبارك الخالدي



يسعى منتخبنا الوطني للشباب للتعويض عندما يلتقي نظيره السعودي الليلة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للشباب. وتقام المباراة في التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف التي تحتضن البطولة حتى 5 المقبل. وكان الأزرق قد خسر مواجهته الافتتاحية أمام منتخب عمان 2-1، بينما تعادل الأخضر السعودي مع منتخب اليمن 2-2. ولم ينجح منتخبنا في الحفاظ على تقدمه أمام منتخب عمان في مباراته الاولى، حيث وضع الجهاز الفني للأزرق يده على السلبيات التي رافقت أداء اللاعبين، متطلعا إلى تلافيها في مواجهة الليلة مع الأخضر السعودي.