

عبدالعزيز جاسم



انطلقت أول من أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة على الملعب الفرعي لستاد الصداقة والسلام تحت قيادة المدرب الوطني محمد دهيليس بحضور عدد من اللاعبين المحليين، حيث من المقرر أن ينتظم باقي اللاعبين بمن فيهم رباعي المحترفين المدافع الجزائري رضا بينشا ولاعبا الوسط الأردني أحمد عرسان والبرازيلي رافائيل دودو والمهاجم الكولومبي هانسل زاباتا في الأول من يوليو المقبل.



ومن المقرر أن تغادر بعثة البرتقالي إلى مدينة الإسكندرية في 17 يوليو المقبل بجميع اللاعبين وذلك استعدادا لانطلاق الموسم في 9 أغسطس. وينتظر الفريق التوقيع مع مدافع الأقرب أن يكون من الجزائر، فيما اكتفى الجهاز الفني بالتعاقدات المحلية الحالية المتمثلة بمشعل الشمري وعبدالرحمن الديحاني ومحمد عنتر. ويسعى المدرب دهيليس إلى إعادة البرتقالي لمنصات التتويج مرة أخرى بعدما عانى في الموسم الماضي وشارك في دوري تفادي الهبوط.