مبارك الخالدي

يترقب منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والمقررة إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك، وستقام مراسم القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان الأزرق قد بلغ هذا الدور بعد أن تجاوز المرحلة الثانية بحلوله ثانيا في مجموعته الأولى خلف بطل آسيا المنتخب القطري، ليضع الأزرق قدما في نهائيات كأس آسيا 2027 التي ستستضيفها السعودية.

ويتنافس في قرعة الدور الحاسم 18 منتخبا تم تصنيفها إلى 6 مستويات وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيتم توزيعها على 3 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما ينافس أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة على الملحق، حيث سيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين في كل مجموعة ثلاثة منتخبات، ليتأهل صاحب المركز الاول في كل مجموعة إلى النهائيات، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني إلى مواجهة إقصائية واحدة، ويبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري. وسيكون الأزرق خلال القرعة في المستوى السادس إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية واندونيسيا، فيما يأتي بالمستوى الأول كل من: اليابان وإيران وكوريا الجنوبية، والثاني: أستراليا وقطر والعراق، والثالث: السعودية وأوزبكستان والأردن، والرابع: الإمارات وعمان والبحرين، والخامس: الصين وفلسطين وقيرغيزستان.

وستنطلق مواجهات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات في 5 و10 من سبتمبر المقبل، والثالثة والرابعة في 10 و15 من أكتوبر المقبل، والخامسة والسادسة في 14 و19 من نوفمبر المقبل، والسابعة والثامنة في 20 و25 من مارس 2025، والتاسعة والعاشرة في 5 و10 من يونيو 2025.