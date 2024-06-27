

قدمت كوريا الجنوبية عروضا قوية في منافسات اليوم الرابع من البطولة الآسيوية للمبارزة للرجال والسيدات لفئة العمومي التي تستضيفها الكويت، لتخطف صدارة جدول الترتيب من اليابان مع انطلاق منافسات الفرق للبطولة التي يشارك فيها 350 لاعبا ولاعبة يمثلون 36 دولة.



وأحرز المنتخب الكوري ذهبية مسابقة الفرق لسلاح «سابر» للرجال بعد تغلبه على إيران التي حلت ثانية محققة الميدالية الفضية، فيما فازت هونغ كونغ بالبرونزية، وفي منافسات سلاح «ايبيه» لفرق السيدات فازت كوريا الجنوبية على الصين التي نالت بدورها الميدالية الفضية في حين أحرزت هونغ كونغ البرونزية.



وتتصدر كوريا الجنوبية جدول الترتيب حتى الآن برصيد 8 ميداليات، بواقع اربع ذهبيات وفضية و3 برونزيات، وحلت اليابان في المركز الثاني بالرصيد نفسه من الميداليات (ذهبيتين، فضيتين، 4 برونزيات)، والصين ثالثة بـ 6 ميداليات (ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين).



وقال رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة عبدالكريم الشملان ان البطولة الآسيوية مستمرة في تقديم عروضها القوية والمستوى الفني للمنافسات يرتفع يوما بعد يوم بتواجد أقوى المنتخبات الآسيوية المتأهلة للأولمبياد العالمي مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين وهونغ كونغ وإيران وكازاخستان. من جانبه، عبر عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة المدير الفني للبطولة راشد الشمالي عن سعادته بالصورة التي ظهرت بها منافسات البطولة حتى الآن. وقال ان المنتخبات الآسيوية سيطرت على لعبة المبارزة في السنوات الأخيرة بعد ان جاءت منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ في المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم الماضية.