

أنقذ مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب من فخ التعادل السلبي أمام تشيلي وقاده إلى الفوز 1-0 وحجز البطاقة الأولى إلى ربع نهائي مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم على ملعب «ميتلايف ستاديوم» في إيست راذرفورد في ولاية يوجيرزي وأمام 82 ألف متفرج في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.



وسجل مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 بعد ربع ساعة من دخوله مكان مهاجم مان سيتي خوليان ألفاريس. وهو الهدف الثاني لمارتينيز في البطولة بعد الأول في مرمى كندا في الجولة الأولى وفي الدقيقة 88 أيضا عندما عزز تقدم الأرجنتين بعدما افتتح ألفاريس التسجيل (49).



وهو الفوز الثاني تواليا للأرجنتين بعد الأول على كندا 2-0 في الجولة الأولى فعززت صدارتها برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط أمام كندا التي أنعشت آمالها بفوزها على البيرو 1-0 سجله مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد.



في المقابل، منيت تشيلي بخسارتها الأولى بعد تعادلها السلبي مع بيرو في الجولة الأولى وتراجعتا إلى المركز الأخير بنقطة واحدة. وفي الجولة الثالثة، تلعب الأرجنتين مع بيرو، وتشيلي مع كندا.



وتألق حارس مرمى تشيلي قائدها المخضرم كلاوديو برافو (41 عاما) في التصدي للعديد من الفرص وحرم القائم الأيسر والعارضة كلا من النجم ليونيل ميسي ومهاجم فيورنتينا الإيطالي نيكولاس غونساليس من هز الشباك في مناسبتين.



وفي المجموعة ذاتها، قاد جوناثان ديفيد كندا إلى الفوز على بيرو المنقوصة 1-0 في أجواء شديدة الحرارة في كانساس سيتي وأنعش آمالها في بلوغ ربع النهائي. وانتزعت كندا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين أمام تشيلي وبيرو. وأقيمت المباراة تحت أشعة الشمس الحارقة بعد الظهر مع ارتفاع درجاتها على أرض الملعب إلى نحو 38 درجة مئوية، وشهدت انهيار أحد مساعدي الحكم بسبب الإرهاق الواضح قبل نهاية الشوط الأول. إلى ذلك يلعب فجر اليوم ضمن المجموعة الثالثة بنما مع الولايات المتحدة، والأوروغواي مع بوليفيا.