

ناقش وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح رئيس الحملات الميدانية على المخالفين خلال اجتماع تنسيقي مع قيادات القطاعات الأمنية المعنية أمس بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد أحمد المنيفي، آلية عمل الحملات الأمنية والتفتيشية في مختلف المحافظات والمناطق لضبط المخالفين الذين لم يستجيبوا للمهلة القانونية لتسوية أوضاعهم المقرر ان تنتهي الأحد المقبل.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فقد نقل اللواء سفاح تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بتطبيق القانون على جميع المخالفين عقب انقضاء المهلة إلى جانب بحث الجهود المبذولة في تسوية أوضاع المخالفين الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم للإدارة العامة لشؤون الإقامة، والحرص على استمرار توفير جميع سبل الراحة للمقيمين في مراكز الإيواء التي تكفل لهم المعيشة الكريمة، وتوفير الإجراءات النظامية والأمنية.