جمعت حملة عبر الإنترنت أكثر من 34 ألف يورو لرجل مشرد أعاد إلى الشرطة محفظة فقدت في قطار في أمستردام كانت تحتوي على مبلغ ألفي يورو. وقال هاجر العلي (33 عاما)، في تصريحات أوردها موقع للتمويل الجماعي جمع 34102 يورو في يوم واحد، إن هذا التصرف المدني «غير» حياته تماما.



ومن شأن هذه المبادرة التي أطلق عليها اسم «دعم هاجر الأمين»، أن تتيح للرجل المشرد منذ 18 شهرا أن يغطي تكاليف الإيجار ويجد مجددا سقفا يؤويه، وفق الموقع.



كما تلقى هاجر العلي، وهو أب لطفلين، الكثير من الرسائل من أشخاص يعرضون عليه العمل.



وقد عثر هذا الرجل الذي كان يتردد على محطة أمستردام المركزية على المحفظة خلال جولة اعتاد القيام بها لجمع الزجاجات البلاستيكية بغية استبدالها مقابل مبالغ مالية. وقالت الشرطة إن المحفظة كانت تحوي «حوالي 2000 يورو، لكن للأسف لم تكن فيها أوراق ثبوتية أو أي شيء يتيح الاتصال بصاحبها».