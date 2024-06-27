

عبدالله قنيص



وجّه محقق مخفر شرطة الظهر بتسجيل قضية حملت عنوان «تبادل ضرب وإتلاف وسب». وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن مواطنا من مواليد 1960 قال في إفاداته انه يسير على طريق الدائري السابع المزدحم وفوجئ بمركبة بها شخصان تسير خلفه وأخذ قائدها بالإلحاح على فتح الطريق عبر «اللايت العالي»، مضيفا: لكون الطريق لا يسمح بذلك نظرا لكثافة المركبات لم استطع فتح الطريق فأتي قائد السيارة بجانب سيارتي وقذف علينا علبة ماء ثم تعمد السير أمامي وأخذ بالضغط على البريك وأجبرني على التوقف وضربي بمطارة ماء حديدية ودفعني على السياج، وقبل أن يصعد إلى السيارة قام شخص كان يرافقه بإخراج فأس وضرب السيارة على الجهة الخلفية اليمنى.