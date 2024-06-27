لم تعد سيارات الأجرة ذاتية القيادة «وايمو» في سان فرانسيسكو مخصصة للمختبرين وطلائع المستخدمين، إذ أعلنت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت» (شركة غوغل الأم) أنها ستتيحها للعامة، رغم الجدل الدائر حول هذا النوع من المركبات. وبعد 3 سنوات من الاختبارات عممت الشركة الرائدة في مجال مركبات الأجرة الآلية خدماتها بالفعل عام 2020 للمستهلكين في فينيكس، وهي مدينة بولاية أريزونا تقع على سهل جنوب غرب الولايات المتحدة، وتتمتع بتنظيم جيد من دون وجود كبير للمشاة ومع طقس مشمس في الغالب. وفي مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث يتعين على السائقين القيادة فوق تلال شديدة الانحدار، وبوجود مسارات للدراجات وقطارات الترامواي وأحوال جوية متقلبة بدأت اختبارات النماذج الحالية عام 2021.



وأصبحت الخدمة متاحة الصيف الماضي مقابل بدل مالي في المدينة، حيث سجل ما يقرب من 300 ألف شخص أسماءهم على قائمة الانتظار، أي ما يعادل أكثر من ربع سكان سان فرانسيسكو.