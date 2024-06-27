سيتمكن محبو الأميرة ديانا من استرجاع ذكريات مرتبطة بها بعد 27 عاما على وفاتها، مع مزاد علني على مجموعة تحوي نحو 50 قطعة من مقتنياتها تشمل ملابس وإكسسوارات وأحذية يقام اليوم في كاليفورنيا.



وستعرض دار مزادات جولينز خصوصا فستانين في بيفرلي هيلز، يقدر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ألف دولار و400 ألف، الأول هو فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته الليدي ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية «ذي فانتوم أوف ذي أوبرا» The Phantom of the Opera الاستعراضية في لندن. والثاني، فستان من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته مرتين.



وسيتمكن المعجبون من الاطلاع على بعض من الرسائل المكتوبة بخط يدها، وكذلك على عناصر تخص أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية.



وقالت غابرييلا شوارتز من دار جولينز للمزادات «لدينا بعض القطع الاستثنائية... قطع أيقونية ارتدتها ديانا بفخر كبير وترمز حقا إلى أسلوبها».



ولاتزال أميرة ويلز بنظر كثر حول العالم أيقونة للموضة، بعد سنوات طويلة من وفاتها عام 1997 في حادث سيارة في باريس.



وتابعت قائلة «إنها أميرة الشعب وحلم مصممي الأزياء في آن معا». وفي ديسمبر، بيع فستان قديم للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد آخر.