

محمد الجلاهمة



أقدم وافد من مواليد 1994 على الانتحار عبر مكالمة فيديو مع شقيقه الأكبر من جهة عمله في جاخور بمنطقة كبد. وحول تفاصيل القضية والتي حملت عنوان انتحار، فقد تلقت عمليات وزارة الداخلية في العاشرة من مساء الثلاثاء بلاغا من وافد من مواليد 1993 قال فيه ان شقيقه الذي يصغره بعام واحد اتصل به هاتفيا عبر مكالمة فيديو وابلغه بأن سينهي حياته وعلق حبلا على رقبته طالبا منه ومن اسرته بأن يسامحوه، كما ابلغ رجال الامن عن جهة عمله، وعلى الفور تم توجيه دورية إلى موقع تواجد الشخص المبلغ عنه في كبد للتأكد من صحة الواقعة ليتبين صحة الواقعة، حيث شوهد المجني عليه معلقا بحبل، ولدى وصول مسعفين أثبتوا وفاته.