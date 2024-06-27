دارين العلي



أوصلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التيار الكهربائي خلال شهر مايو الماضي إلى 688 عميلا في مختلف قطاعات الدولة، بإجمالي أحمال بلغت 216026 كيلوواط.



وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الحكومي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 61.1%، حيث تم إيصال التيار إلى 18 موقعا حكوميا بأحمال بلغت 131947 كيلوواط.



وكان السكن الخاص في المرتبة الثانية بنسبة 28.4%، حيث تم إيصال التيار لـ 618 وحدة سكنية بإجمالي أحمال بلغت 61275 كيلوواط، وفي المرتبة الثالثة جاء القطاع الاستثماري بنسبة 5.4%، حيث تم إيصال التيار إلى 16 قسيمة استثمارية بأحمال بلغت 11715 كيلوواط.



وقد جاء القطاع الصناعي في المرتبة الرابعة بإيصال التيار لـ 13 قسيمة صناعية بإجمالي أحمال بلغت 6450 كيلوواط وبنسبة 3%، وجاء القطاع التجاري في المرتبة الخامسة بإيصال التيار لـ 10 وحدات تجارية بأحمال بلغت 3222 كيلوواط، فيما جاء القطاع الزراعي في المرتبة الأخيرة، حيث تم إيصال التيار لـ 13 قسيمة زراعية بأحمال بلغت 1415 كيلوواط.



هذا، ويذكر ان محافظة الفروانية كانت الأعلى بالنسبة للتمديدات الكهربائية خلال الشهر نفسه بإجمالي أحمال بلغت 145154 كيلوواط في مختلف القطاعات ثم تلتها محافظة الجهراء.



مؤشر الأحمال مستقر في «الخضراء»



حافظ مؤشر الأحمال الكهربائية على استقراره يوم أمس في المنطقة الخضراء، حيث بلغت الأحمال 16230 ميغاواط عند درجة حرارة 47 مئوية.