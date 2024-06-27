دارين العلي



نظمت الهيئة العامة للبيئة أمس ورشة عمل «التحول الأخضر» بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وبمبادرة منه بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال إلى الكويت.



وقالت مدير عام الهيئة بالوكالة م. سميرة الكندري ان الكويت وقعت الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي وقامت بتقديم استراتيجيتها خفيضة الكربون حتى عام 2050 وبالتالي هي بحاجة لنقل التكنولوجيا والخبرات من مختلف انحاء العالم كالاتحاد الاوروبي للمساهمة في تحقيق هذه الاستراتيجية.



وأوضحت ان هذه الخبرات والتكنولوجيات تتعلق بالمشاريع التنموية الخاصة بخفض الانبعاثات والطاقة المتجددة وتحسين استخدام الطاقة في المباني.



ولفتت إلى مشاركة عدد من الجهات المعنية في الدولة كوزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة البترول وغيرها من الجهات التي تدخل تنفيذ اهداف الاستراتيجية في صلب عملها.



وأشارت إلى ان الورشة تتمحور حول ثلاثة محاور تتعلق بقدرات الاتحاد الاوروبي في مجال التحول الأخضر، وحول الطاقة المتجددة وخبرات الاتحاد الاوروبي وتجارب وجهود الكويت في هذا الشأن، اما المحور الثالث فيتعلق بالطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والتحول عن الوقود الاحفوري.



ولفتت إلى ان هذه الجلسات تصب جميعا في مصلحة الكويت في تحقيق استراتيجياتها الهادفة نحو بيئة انظف ومستقبل مستدام كما يصب في مصلحة التوجهات العالمية في هذا الشأن.



بدورها، تحدثت سفيرة الاتحاد الاوروبي في الكويت آن كويستينن مثمنة التعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي من اجل بيئة انظف بما يصب في خانة تنفيذ الاستراتيجيات في الكويت في الاعتماد على الطاقة النظيفة وكذلك التوجه الأخضر لدى الاتحاد الاوروبي من أجل مستقبل مستدام.



وأكدت دعم مسيرة الكويت في التحول الأخضر بهدف التوسع نحو مستقبل عالمي مستدام يفرض العمل معا لتحقيق ذلك.