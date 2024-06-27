ناصر العنزي



هل تكرر النمسا ما فعلته اليونان في يورو 2004، أم أن ما حدث مجرد طفرة في دور المجموعات ستمحوها الأدورار الاقصائية بعدما تشحذ السكاكين بحدة بين الفرق المتنازعة على اللقب «ولا تكبرون الموضوع»، النمسا وعاصمتها فيينا الجميلة بقيادة مدربها رالف رانغنيك لقنت الهولنديين والفرنسيين درسا قاسيا لن ينسوه واعتلت قمة المجموعة الرابعة بعدما هزمت الطواحين في مباراة مجنونة، والنمساويون أتوا البطولة مسالمين غير انهم مثلما يقولون «تمسكن حتى تمكن» وانفجروا غضبا في وجه الهولنديين ومسحوا غرورهم «بثلاثية صادمة، أما الفرنسيون فقد فرحوا بعودة مبابي لكنهم خرجوا غير راضين عن مدربهم ديديه ديشان بعدما فقدوا صدارة مجموعتهم على أيدي الپولنديين.



٭ إنجلترا تريد ان تفوز بكأس أوروبا بلا تعب، لا تسجل ولا تصنع فرصا ولا تغير من أسلوبها، وبات مشجعو المنتخب الانجليزي في حيرة من امرهم بعدما سجل فريقهم تأهلا باهتا، ولم يسجل سوى هدفين رغم تواجد أسماء لامعة مع أنديتهم وفي مقدمتهم بيلينغهام وكين وفودن وساكا ورايس وأرنولد وستونز، فهل العلة فيهم أم في المدرب غاريث ساوثغيت؟.



٭ اقتربنا من دور الـ16، والقوي يأكل الضعيف والخاسر يغادر مسرعا إلى المطار، ألمانيا المضيفة تستعد لمواجهة الدنمارك بعد غد والتي تأهلت بعد مخاض إلى هذه المباراة، والألمان لا يخشون المواجهة كثيرا لقدرتهم على تجاوزها غير أن ما يشغلهم جاهزية قلب الدفاع انطونيو رودريغر المصاب في المباراة السابقة، وفي مواجهة إيطاليا وسويسرا في دور الـ16 فإن مهمة «الآزوري» ستكون صعبة أمام فريق «صعب المزاج» لا يلعب ولا يدع الآخرين يستمتعون بلعبهم.