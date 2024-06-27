

تأهلت رومانيا متصدرة عن المجموعة الخامسة إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، بعد تعادلها مع سلوفاكيا 1-1 التي رافقتها مع بلجيكا المتعادلة بدورها مع أوكرانيا سلبا.



وحلت رومانيا (4 نقاط) في الصدارة لتسجيلها أكبر عدد من الأهداف بعد تساوي الفرق الأربعة بالنقاط.



وستلعب بلجيكا مع فرنسا، وصيفة كأس العالم 2022 ووصيفة المجموعة الرابعة، في حين خرجت أوكرانيا بفارق الأهداف.



في مباراة بلجيكا وأوكرانيا شكلت بلجيكا الخطورة الأولى في الدقيقة السابعة بتلقي لوكاكو بينية سحرية من دي بروين داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية ذهبت ضعيفة في يد تروبين.



وظهرت أوكرانيا في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من ياريمتشيوك من على حدود المنطقة تصدى لها كاستيلس على مرتين، تبعه دوفبيك بتسديدة أرضية من خارج المنطقة في الدقيقة 21، ذهبت بعيدا عن المرمى.



وأتى الرد البلجيكي في الدقيقة 24 بتسديدة من ثياتي من خارج المنطقة، مرت إلى جوار القائم.



وفي الدقيقة 27 مهد دوفبيك الكرة لسوداكوف على حدود المنطقة، ليسدد الأخير كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.



واستمر الزحف الأوكراني برأسية من ياريمتشيوك في الدقيقة 28 مرت إلى جوار القائم.



ومع بداية الشوط الثاني، نفذ دي بروين ركنية خادعة بإرسال عرضية على حدود المنطقة لتيليمانس، الذي سدد كرة قوية ذهبت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 53.



وبعد فترة من الهدوء مرر دي بروين الكرة إلى لوكاكو الذي وصل إلى منطقة الجزاء في الدقيقة 65، قبل أن يسدد كرة أرضية ذهبت ضعيفة في يد تروبين.



وكادت بلجيكا أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 73 بعدما مهد لوكاكو الكرة إلى كاراسكو إلى جواره على حدود المنطقة، ليسدد كرة قوية تألق تروبين في التصدي لها.



وحاول دوفبيك مباغتة بلجيكا بهدف متأخر في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بقليل إلى جوار القائم.



ونفذ البديل مالينوفسكي ركنية خادعة تجاه المرمى في الدقيقة 82، تألق كاستيلس في التصدي لها.



ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق كاراسكو من قرب وسط الميدان ومرر الكرة إلى دي بروين داخل المنطقة في الدقيقة 86 الذي مهدها بدوره لباكايوكو الذي سدد كرة مرت إلى جوار القائم.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، توغل سوداكوف من العمق حتى وصل لمنطقة الجزاء وسدد كرة قوية أمسك بها كاستيلس، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.



في المباراة الأخرى، تأهل منتخب رومانيا بعد التعادل مع سلوفاكيا 1-1.



تقدمت سلوفاكيا أولا في الدقيقة 24 برأسية من أوندريه دودا، بينما تعادلت رومانيا في الدقيقة 37 عن طريق رازفان مارين من ركلة جزاء.



وهذه المرة الأولى التي تتأهل فيها رومانيا إلى الأدوار الإقصائية باليورو منذ 24 عاما، وتحديدا منذ نسخة بداية الألفية الثانية في بلجيكا وهولندا، التي وصلوا فيها الى ربع النهائي.