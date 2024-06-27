

أكد مدرب فرنسا ديدييه ديشان أنه لا يعاني من خيبة أمل بعد التعادل 1-1 مع پولندا واحتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وقال: «المهم تحقق بالصعود إلى الدور التالي، لا نعاني من خيبة أمل، علينا أن نقبل بذلك رغم أننا صنعنا الكثير من الفر».



وكانت فرنسا في طريقها لانتزاع صدارة المجموعة الرابعة، لكنها استقبلت هدفا قرب النهاية من پولندا، التي ودعت المسابقة لتتراجع إلى المركز الثاني خلف النمسا التي حققت نتيجة مفاجأة بالتفوق 3-2 على هولندا.



وذكر ديشان انه رغم أن فريقه لم يحصل على الصدارة إلا أنه تمكن من التأهل، مضيفا: لا يمكن أن نشعر بأي ندم وفعلنا ما يمكننا فعله، كان يمكن أن نلعب بفاعلية أكبر ونؤمن أنفسنا بهدفين لكن لم ننجح في ذلك، الأهم هو التأهل.



من جانبه، أكد نجم وقائد منتخب پولندا روبرت ليفاندوفسكي أن منتخب إسبانيا، متصدر المجموعة الثانية، «يمتلك فرصة كبيرة للفوز باليورو»، جاء ذلك بعد خروج پولندا من دور المجموعات، وبدون أي انتصار عقب التعادل مع فرنسا (1-1).



وقال ليفاندوفسكي بعد المباراة: «كنا نبحث عن اللعب بطريقة هجومية منذ البداية، والسيطرة على المباراة، ولكننا كنا ندرك أننا نلعب أمام فرنسا، وهو أمر ليس بالهين»، مضيفا: كنت أعلم أين أسدد ركلة الجزاء الأولى، ولكن الأمور كانت أكثر صعوبة في المرة الثانية (بعد إعادة الركلة لتحرك مايك ماينان من على الخط)، كنت أشعر بتوتر كبير.



وأشار «ليفا» نجم برشلونة الإسباني صاحب الـ 35 عاما «في النهاية حصدنا نقطة، وفخورون جدا بما قدمناه أمام جماهيرنا، لم أستطع المشاركة في المباراة الأولى، والأمر كان صعبا جدا على المستوى الشخصي».