عبدالعزيز الفضلي



اعتمد الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري آلية عمل لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر للدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024.



وقال الظفيري في الآلية التي عممها على المناطق التعليمية وإدارة المعهد الديني، وتلقت «الأنباء» نسخة منها: نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على جهودكم المبذولة في تنظيم لجان سير الامتحانات والحرص على تهيئة بيئة مناسبة لأبنائنا المتعلمين، مرفق لكم كشف بأسماء رؤساء لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي وذلك بعد اعتماده من وكيل وزارة التربية يرجى العمل على إبلاغهم مع التقيد بالآتي:



- امتحانات خارج الجدول تعقد في مقار لجان الدور الثاني المعتمدة.



- إعداد امتحانات مواد خارج الجدول للطلبة المنتظمين (النظام الصباحي - مراكز تعليم الكبار) في المدارس مقار لجان الدور الثاني المعتمدة.



- يرشح رئيس اللجنة المختار عدد المراقبين اللازم مع تحديد المراقب الأول (نائب رئيس اللجنة) ويعتمد ترشيحهم من قبل مدير عام المنطقة.



- تقوم مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة بالمنطقة التعليمية بتكليف العدد اللازم من الملاحظين لكل لجنة.