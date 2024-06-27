‏أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان أن قضية التصدي لآفة المخدرات تعتبر من أهم الأولويات لدى الإدارة العامة للجمارك في جميع المنافذ الجمركية «برية وجوية وبحرية»، مثمنا حرص الحكومة الكويتية على تسخير كل الإمكانيات البشرية والمالية وتوفير كل المعدات والأجهزة لتحقيق سبل التصدي لهذه السموم ومنع تسللها إلى داخل البلاد.



وقال الشرهان في كلمة له بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إن الجمارك الكويتية على أتم استعداد للتعاون مع مختلف الجهات والعمل معا نحو التصدي لعمليات تهريب السموم والممنوعات بكل أشكالها.