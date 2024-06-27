بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وفقا لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



وقال د.عاصم الجزار وزير الإسكان، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، - بحسب ما نشره موقع البورصة الإخباري - إنه تم وجار تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» - محور منخفضي الدخل.



وأضاف أنه جار تنفيذ وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن «العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو»، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجار تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» - محور متوسطي الدخل.



واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف المالي لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وموقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن طرح 17 إعلانا منذ 1 يونيو 2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات، والدعم النقدي 9.5 مليارات جنيه.



كما استعرضت مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط الدعم النقدي الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقاري للعميل الواحد، 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67%، ومتوسط مدة التمويل العقاري، 19 عاما، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاما، ومتوسط الدخل الشهري للعملاء المستفيدين، 2450 جنيها.



فيما بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76%، ومن الإناث 24%، ومن القطاع الخاص 48%، ومن المهن الحرة 22%، ومن القطاع الحكومي 29%، ومن أصحاب المعاشات 1%، ومن فئة المتزوج ويعول، 56%، ومن فئة المتزوج 16%، ومن فئة الأعزب، 22%، ومن فئة الأرمل، 2%، ومن فئة المطلق 4%.