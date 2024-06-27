أعلن الجيش الأردني مقتل مهرب وإصابة آخرين، وضبط شحنة مخدرات قادمة من الأراضي السورية، عند الحدود بين البلدين.

وقال الجيش الأردني عبر بيان أمس، إن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تسلل وتهريب «كميات كبيرة» من المواد المخدرة، قادمة من سورية.

وأضاف أن اشتباكات مسلحة مع مهربين أسفرت عن مقتل أحدهم، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري.

الجيش الأردني أورد نقلا عن مصدر عسكري لم يسمه، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات لضرب كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

إحباط عملية التهريب جاءت بعد أسبوع من إعلان الأردن عن إسقاط طائرة مسيرة تحمل مواد مخدرة، قبل دخولها أراضيه، قادمة من سورية.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية حينها، عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت على إحدى واجهاتها تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بطائرة مسيرة.