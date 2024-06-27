بشرى شعبان



في خطوة تعكس التزام القيادة بتطوير وتنظيم سوق العمل، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة لعام 2024/2025. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص، في مشهد يعبر عن التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأبرز ما تم اتخاذه في هذا الاجتماع كان إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2023/2024، مما يعزز الشفافية.



وفي مبادرة تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل، تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مشروع قرار لرفع الحظر مؤقتا عن تحويل العمالة المنزلية إلى العمل في القطاع الأهلي لمدة شهرين تقريبا.



وتأتي هذه الخطوة مصحوبة بضوابط وشروط تضمن تنظيم العملية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.



يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للشيخ فهد اليوسف لتعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في الدولة. كما ان هذه القرارات تعكس رؤية القيادة في تحقيق التوازن والتكامل بين مختلف القطاعات، وتعزيز كفاءة القوى العاملة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة التزامها بتطوير سوق العمل وتلبية احتياجاته، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.