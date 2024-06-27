مريم بندق



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في 22 مايو تحت عنوان «24 ألف درجة للتعيينات الجديدة»، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان اعتماد الحكومة 24 ألف درجة وظيفية للتعيينات الجديدة، وأن الديوان وفر 15 ألف فرصة وظيفية بالمرحلة الأولى، وأن المسجلين 11 ألف مواطن، وفورا أستطيع تحويلهم للترشيح والتوظيف في الجهات الحكومية.

وقال: وضعنا خطة جديدة للتوظيف لدعم مبادئ تكافؤ الفرص والعدل، وهدفت إلى شمولها جميع التخصصات، وتم استحداث مسميات وظيفية تحقق أهداف العمل وتوفر مسميات لتخصصات وخدمة مسميات حالية، ولا تقتصر على تخصصات معينة، وبهدف أيضا تقليل فترات الانتظار بدلا من سنة أو سنتين أو 3 سنوات.

وتأكيداً أيضا لما نشرته «الأنباء» في 16 أبريل العام الماضي، أكد د.الربيعان عدم قبول كتب الترشيح الفردية لعدم حرمان مواطن آخر من فرصة العمل، كاشفا عن أن نظام التسجيل والترشيح حاليا وفق النظام الآلي، ولا يوجد تمييز على أساس التخصصات؛ لأن جميع المواطنين المسجلين مشمولون بتطبيق الخطة الجديدة.

وشدد د.الربيعان في حديثه لبرنامج «ليالي الكويت» بتلفزيون الكويت على أن الحكومة متجهة لتحقيق أقصى متطلبات تكافؤ الفرص والعدالة، ولن تعين مهندسا في جهة يحصل على راتب أعلى من مهندس في جهة أخرى، لذلك نؤكد أن أحد الأهداف الأساسية هو توحيد المزايا على جميع الجهات الحكومية.

هذا، ورشح الديوان 363 من حاملي دبلوم القانون للعمل في وزارة العدل.