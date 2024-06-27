حذر الرئيس البوليڤي لويس آرسي من انتشار «غير نظامي» لقوات الجيش في العاصمة البوليڤية، ما أثار مخاوف من حدوث انقلاب محتمل.



ودعا إلى «احترام الديموقراطية»، في رسالة على حسابه على «إكس»، فيما عرض التلفزيون البوليڤي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.



كما ندد الرئيس البوليڤي السابق إيڤو موراليس، في رسالة على حسابه على «إكس»، بتحرك الجيش في ساحة موريللو خارج القصر، واصفا ذلك بأنه انقلاب «قيد الإعداد».



وأفادت وسائل اعلام عن اقتحام دبابة وجنود مدخل القصر الوطني في بوليڤيا.



وأغلق الجيش البوليڤي عدة شوارع في لاباز، محيطة بالقصر الحكومي في بلازا موريللو. وانتشرت الدبابات والقوات المسلحة، مما خلق وضعا متوترا ومتقلبا في قلب المدينة.



وأعلن الجنرال خوان خوسيه زونيغا، القائد العام للجيش البوليڤي، أنه استولى على السلطة، تتضمن خطوة زونيغا الجريئة المطالبة بتغيير مجلس الوزراء، مما يشير إلى تحول كبير في المشهد السياسي في البلاد.



وفي تحول دراماتيكي للأحداث، اقتحمت دبابة أبواب قصر كويمادو، مقر الحكومة البوليڤية. وقد دخل الجنرال زونيغا القصر بعد هذا الاختراق، مما أدى إلى تعزيز سيطرته على البنية التحتية الحيوية للحكومة.



ووصف إيڤو موراليس الوضع بأنه هجوم على الديموقراطية، وحث على التعبئة الشعبية للدفاع ضد ما أسماه «الإمبريالية اليانكية». تمثل محاولة الانقلاب هذه الحدث الثاني من نوعه منذ عام 2019، عندما تمت الإطاحة بموراليس في انقلاب دعمته حكومة الولايات المتحدة وإيلون ماسك.