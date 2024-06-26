تأهل منتخبات رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا عن المجموعة الخامسة



فجّر منتخب جورجيا كبرى مفاجآت بطولة يورو 2024 بتحقيق فوزه الأول على الإطلاق في مشاركته الأولى، وذلك على حساب المنتخب البرتغالي الكبير 2-0.



وضمنت جورجيا التأهل للدور الثاني ضمن أفضل 4 ثوالث في المجموعات بعدما جمعت 4 نقاط لترافق البرتغال التي رغم الخسارة ضمنت صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن تركيا الوصيفة الفائزة على التشيك 2-1.



وبعد تسجيل الهدف الثاني لمنتخب ⁧‫جورجيا‬⁩ في شباك ⁧‫البرتغال‬⁩ أصبح جيورج ⁧‫ميكوتادزي‬⁩ أول لاعب في البطولة يسجل 3 أهداف في جميع مباريات المجموعات ليتصدر ترتيب هدافي البطولة.



وشهدت المجموعة الخامسة التي تأهلت منها منتخبات رومانيا كمتصدره وبلجيكا وصيفة وسلوفاكيا كثالث حدث تاريخي لأول مرة في تاريخ بطولة أوروبا حيث إنها فرق المجموعة الأربع بنفس الرصيد وهو 4 نقاط، كما أن منتخب أوكرانيا أصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد 4 نقاط.



‏وبذلك انتهى الدور الأول من كأس أمم أوروبا 2024 ، حيث ودعت منتخبات المجر واسكتلندا وكرواتيا وألبانيا وصربيا وبولندا واوكرانيا والتشيك البطولة.



هذا، وقد اتضحت صورة مواجهات مباريات ثمن النهائي، وذلك على النحو التالي:



•سويسرا مع ايطاليا.

•ألمانيا مع الدنمارك.

•انجلترا مع سلوفاكيا.

•اسبانيا مع جورجيا.

•فرنسا مع بلجيكا.

•البرتغال مع سلوفينيا.

•رومانيا مع هولندا.

•النمسا مع تركيا.