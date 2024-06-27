فاجأت جورجيا البرتغال بهدفين نظيفين ضمنا لها الفوز والتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة في الدور التمهيدي. سجل ثنائية جورجيا خفيشا كفاراتسخيليا (2) وجيورج ميكوتادزي (57 من ركلة جزاء).



ورفعت جورجيا رصيدها إلى 4 نقاط لتحتل المركز الثالث، واكتفت البرتغال بنقاطها الـ 6 نقاط وصدارة المجموعة.



وفي التفاصيل، صعق كفاراتسخيليا الجميع بتسجيل هدف أول مبكر بعد 93 ثانية فقط من عمر المباراة، حيث استقبل تمريرة متقنة من ميكوتادزي ليتوغل من الناحية اليمنى للبرتغال ويباغت الجميع بتسديدة سكنت شباك مرمى البرتغال.



وتألق مامارداشفيلي حارس جورجيا في الدقيقة 16 بعد تصديه لتسديدة صاروخية من قدم كريستيانو رونالدو. واستمرت محاولات التعديل للمنتخب البرتغالي، حيث أطلق جواو بالينيا لاعب الوسط تسديدة قوية من على حدود المنطقة، لكن الحارس تصدى لها.



وأضاعت البرتغال فرصة التعديل بعد كرة عرضية شتتها حارس مرمى جورجيا لتصل بالخطأ إلى كونسيساو الذي سدد كرة مباشرة لكنها ضربت الشباك الخارجية.



وشهدت لقطة كونسيساو اعتراض كريستيانو على حكم اللقاء، حيث طالب باحتساب ركلة جزاء بعد شد المدافع الجورجي لقميصه، لينذره الحكم بالبطاقة الصفراء. ومن خارج المنطقة بعد نصف ساعة، سدد جواو فيليكس تصويبة صاروخية أخرى بقدمه اليسرى مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمامارداشفيلي، وعاد جواو من المكان نفسه تقريبا ليطلق تسديدة أرضية زاحفة بقدمه اليسرى أيضا خارج المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن مامارداشفيلي كان له بالمرصاد.



مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال أول تبديلاته بخروج بالينيا ليدفع بروبن نيفيز بدلا منه.



رونالدو بعد أقل من دقيقتين من بداية الشوط كاد أن يتعادل بعد كرة ارتطمت بالدفاع الجورجي لتسقط أمام «الدون» ويسدد كرة بالمرمى لكنها ضربت برأس دفالي ومرت لركنية.



وسنحت الفرصة لكفاراتسخيليا لزيادة نصيبه التهديفي بكرة سقطت أمامه داخل المنطقة، لكنه لم يتمكن من السيطرة عليها بشكل كامل ليسدد ويتصدى الحارس.



وارتكب أنتونيو سيلفا مدافع البرتغال خطأ على لوتشوشفيلي داخل منطقة الجزاء، عاد الحكم لتقنية الفيديو وقرر احتساب ركلة جزاء لجورجيا، وتقدم الهداف ميكوتادزي لتسديد الركلة ليضعها على يسار كوستا داخل الشباك، معلنا هدفا ثانيا بالدقيقة 57. من جانب آخر، فازت تركيا على التشيك بنتيجة 2-1. بدأ الأتراك المواجهة عبر هدف عن طريق النجم هاكان تشالهانغلو في الدقيقة 51،وبذلك، انتهى الدور الأول من كأس أمم أوروبا 2024، حيث ودعت منتخبات المجر واسكتلندا وكرواتيا وألبانيا وصربيا وپولندا وأوكرانيا والتشيك البطولة.



هذا، وقد اتضحت صورة مواجهات مباريات ثمن النهائي، وذلك على النحو التالي:



٭ سويسرا مع إيطاليا.



٭ المانيا مع الدنمارك.



٭ إنجلترا مع سلوفاكيا.



٭ إسبانيا مع جورجيا.



٭ فرنسا مع بلجيكا.



٭ البرتغال مع سلوفينيا.



٭ رومانيا مع هولندا.



٭ النمسا مع تركيا.