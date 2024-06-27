عبدالهادي العجمي

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن قبول دفعة جديدة من حملة الشهادات الجامعية كضباط ميدان، وحددت المؤهلات الدراسية المطلوبة في التخصصات «إدارة، إدارة أعمال، هندسة حاسب آلي، إعلام وعلاقات عامة، نظم معلومات إدارية، هندسة كيميائية، هندسة طيران، هندسة الاطفاء والسلامة، لغة انجليزية، علوم كمبيوتر ونظم معلومات، هندسة مدنية، هندسة كهربائية، تربية بدنية، نظم معلومات جغرافية، تمويل، محاسبة،، موسيقى، حقوق، امن سيبراني، على ان يكون التقدير العام للمتقدم لا يقل عن «جيد» او ما يعادله من جامعات أخرى معترف بها.