Patsy Lee and The Keepers of the 5 Kingdoms

يصطدم جد صاحب متجر التحف وحفيدته بصخرة مسحورة تبتعد بهما نحو عالم آخر، ويحاولان جاهدين أن يتفوقا على الطبيعة الجديدة للعالم الجديد ويعودا للأرض بسلام. الفيلم من إخراج زاك وارد، بطولة جيمس هونغ، ميشيل ماو، آنا هار، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 4 يوليو.

A Sacrifice

في إطار من الدراما والتشويق، يحقق عالم نفس اجتماعي يدعى (بن مونرو) في طائفة غامضة بعد حادث صادم، وتتورط ابنته مع شخص غامض يدفعها إلى سلسلة من الأحداث الفوضوية. الفيلم من إخراج وتأليف جوردون سكوت، بطولة إيريك بانا، سادي سينك، سيلفيا هويكس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 4 يوليو.

Despicable Me 4

يواجه (غرو) العديد من التحديات العائلية بعد إنجاب زوجته لطفلهما الأول، تزامنا مع هروب المجرم (ماكسيم لو مال)، والذي يقرر الانتقام من عدوه اللدود (غرو). العمل من إخراج كريس رينواد، بطولة ستيف كوغان، ستيف كاريل، كريستين ويغ، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 4 يوليو.