تحت سماء الليل الداكنة، تتعالى أصوات الموسيقى لترافق رقصات الموت على إيقاع «داروين»، فيصرخ أمير الحرب ديمنتوس (كريس هيمسوورث) في المجموعة التابعة له، قبل تنفيذ العقوبة الوحشية، ثم ينطلقون على دراجاتهم النارية، تاركين خلفهم غبارا ودماء تلطخ الأرض القاحلة، هذه هي الأرض الصحراوية بعد نهاية العالم في سلسلة «Mad Max» الشهيرة لجورج ميلر، لكن الفيلم الأخير لميلر الذي يحمل «Furiosa» يقدم لنا نظرة جديدة على هذه الأرض القاحلة، من خلال عيون فيوريوسا الشابة (آنيا تايلور- جوي)، البطلة القوية والتي تأخذنا في رحلة العودة إلى الوطن.



«البقاء للأقوى» هو القانون السائد في الأرض القاحلة، ولم يعبر أي فيلم من أفلام «Mad Max» عن هذه العبارة كما يفعل «Furiosa» من خلال القوة العقلية والجسدية التي يمنحها ميلر للإمبراطورة المستقبلية، ويساهم التمثيل في نجاح هذا الأمر، حيث تتألق تايلور- جوي في دور صامت تقريبا، وتغوص في أداء «فيوريوسا» ببراعة، مستمدة قوتها من إرادة الشخصية وحدها.



ويتألق كريس هيمسوورث هو الآخر في دوره، حيث ينتقل بين جاذبيته السينمائية وقسوته كأمير الحرب «ديمنتوس»، مما يجعله مرشحا مثاليا لأدوار الشر في المستقبل، أما تشارلي فريزر التي تلعب دور «ماري جاباسا» (والدة فيوريوسا)، فتؤدي دورها بإتقان، معبرة عن حبها وتفانيها لحماية ابنتها، ويظهر توم بيرك في دور «جاك الأسطوري» والذي يقود الشاحنة الحربية، بأداء يبدو قاسيا لكنه مليء بالولاء والتفاني، مما يعكس حياة عاشها في الفوضى.



تتجلى موهبة المخرج ميلر في بناء العالم بوضوح وتصويره بشكل رائع من قبل المصور السينمائي سيمون دوغان، فدوغان وميلر يتعاونان لإنشاء عالم نابض بالحياة يحكي قصة «فيوريوسا» بجانب كلمات السيناريو، وتعزز الموسيقى التصويرية الرائعة من «Junkie XL» الروابط مع أفلام «Mad Max» الأخرى، مما يضيف عمقا إلى الأرض القاحلة وسكانها.



الفيلم مليء بالمشاهد التي يتناغم فيه الأداء العملي مع المؤثرات البصرية، وفي الصراع المحتدم بين الأبطال، فنشهد السيارات والشاحنات تندفع بسرعة جنونية عبر حواجز القلاع، وتنهار الهياكل تحت الأقدام، وتصدر أصوات الطلقات النارية في كل لحظة تقريبا، فميلر يحرك الأحداث بسرعة مذهلة، ويأخذنا في رحلة لا نود مغادرتها.



على الرغم من كل العنف الذي يميز الفيلم، فإن القوة الدافعة الحقيقية لـ «Furiosa» هي الحب الذي يتجلى في توق البطلة إلى وطنها الأم، وعلاقتها غير المتوقعة مع «جاك»، وحتى دوافع «ديمنتوس» للحكم بطريقته الخاصة، كلها مستمدة من دوافع عاطفية عميقة، حيث يعرض ميلر ببراعة كيف أن القتال من أجل الحب يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر والعواقب، سواء كان الأمر يتعلق بالعطش للسلطة أو الرغبة في استعادة الذات.



لقد استطاع المخرج جورج ميلر وفريقه بجرأتهم الفائقة وتمثيلهم الآسر ومشاعرهم العميقة، جعل الخطوة التالية في رحلة «فيوريوسا» تبدو طبيعية تماما وليست مجرد هدف، ونجحوا في دمج «فيوريوسا» في ملحمة «Mad Max» الكبرى، مما يجعل Furiosa يتمتع بالشجاعة والذكاء، ليبرز كتحفة فنية قائمة بذاتها.