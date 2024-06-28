عندما تكون متابعا لسلسلة القصص المصورة «Sweet Tooth» للكاتب جيف ليمير، فإن عرضها بالشاشة الصغيرة على «نتفليكس» ليس بالسوداوية كما هو الحال في كتاب «الكوميكس»، ومع ذلك لا يزال من الممتع مشاهدتها، حتى لو كانت في بعض الأحيان تتجاوز الحدود في الرومانسية، ومع بداية الموسم الثالث والأخير من السلسلة، يتلاشى الكثير من الجانب الرومانسي، لكن هذا ليس بالضرورة شيئا سيئا.



تستعرض اللقطة الافتتاحية للموسم الثالث منظرا ثلجيا في جبال مغطاة بالثلوج، ثم نرى آثار أقدام وكهفا، ويقول الراوي (جيمس برولين)، «تنتهي قصتنا هنا، حيث بدأت كلها، منذ زمن بعيد»، فنشاهد سفينة «H.M.S. Simpson» المجمدة، وأحد البحارة يحاول منع القبطان من مطاردة أحد «المرضى» المهجنين الموجودين على متن السفينة، والذين يظهر عليهم مرض اهتزاز أصابعهم بلون وردي، ويصر القبطان أنه وجد العلاج لهم.



وفي مشهد آخر بألاسكا، تنظر بيردي (آمي سيميتز) إلى صورة طفل لجوس (كريستيان كونفيري)، وهو فتى غزال كان أحد أوائل المخلوقات المهجنة، وتنطلق «جوس» للعثور على علاج لمرضه مرة واحدة وإلى الأبد، وتتوجه إلى الغرب للعثور على «بيردي»، وأصدقاء لها، ويصاحبها «الرجل الكبير» الذي يدرك أنها رحلة طويلة وصعبة، خاصة أثناء محاولتهم عبور جبال الروكي.



تجد «جوس» وأصدقاؤها و«الرجل الكبير» كازينو وفندقا مهجورا قريبا، ويعتقدون أنه كنز مستتر، لكنهم ليسوا هناك وحدهم، حيث وجدوا أربعة مسنين كانوا يذهبون إلى ذلك الكازينو كل يوم فقرروا البقاء عندما اندلعت الفوضى، ويحاولون التعايش مع الموقف والحصول على الإمدادات المتاحة، لكن الأمور تصبح أكثر صعوبة بعد ذلك.. فهل يفقد الأصدقاء عالمهم في الموسم الأخير؟