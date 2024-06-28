شهد الدور الأول تسجيل 81 هدفا في 36 لقاء بمعدل 2.25 هدف في المباراة الواحدة



إشهار 153 بطاقة صفراء و3 حمراء منها بطاقتا طرد مباشر وواحدة بإنذارين متتاليين

انفردت إسبانيا بصدارة قائمة أفضل دفاع إذ لم تتلق أي هدف وهو المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة

خطف خفيتشا كفاراتسخيليا الأضواء من كبار أوروبا وساهم في تأهل جورجيا التاريخي

أسرع طرد على الإطلاق من نصيب التشيكي أنطونين باراك في الدقيقة 20 ضد تركيا



هدف الألباني نديم باغرامي في إيطالياً هو الأسرع على الإطلاق بعد 23 ثانية فقط

أصبح البرتغالي بيبي في عمر 41 سنة الأكبر سنا في تاريخ المسابقة

حققت ألمانيا الفوز الأكبر في تاريخ اللقاءات الافتتاحية بنتيجة 5-1 أمام أسكتلندا