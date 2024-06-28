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حصـاد الدور الأول
الجمعة
2024/6/28
المصدر : الأنباء
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- شهد الدور الأول تسجيل 81 هدفا في 36 لقاء بمعدل 2.25 هدف في المباراة الواحدة
إشهار 153 بطاقة صفراء و3 حمراء منها بطاقتا طرد مباشر وواحدة بإنذارين متتاليين
- انفردت إسبانيا بصدارة قائمة أفضل دفاع إذ لم تتلق أي هدف وهو المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة
- خطف خفيتشا كفاراتسخيليا الأضواء من كبار أوروبا وساهم في تأهل جورجيا التاريخي
- أسرع طرد على الإطلاق من نصيب التشيكي أنطونين باراك في الدقيقة 20 ضد تركيا
هدف الألباني نديم باغرامي في إيطالياً هو الأسرع على الإطلاق بعد 23 ثانية فقط
- أصبح البرتغالي بيبي في عمر 41 سنة الأكبر سنا في تاريخ المسابقة
- حققت ألمانيا الفوز الأكبر في تاريخ اللقاءات الافتتاحية بنتيجة 5-1 أمام أسكتلندا
- شهد الدور الأول تسجيل 7 أهداف عكسي وهو أسوأ رصيد بعد نسخة 2020 (8 أهداف)
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