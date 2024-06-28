قدمت كأس أوروبا 2024 مباريات ممتعة وشهدت حضورا جماهيريا لافتا في جميع أنحاء ألمانيا المستضيفة خلال دور المجموعات، وذلك على الرغم من عدم سطوع نجم أفضل لاعبي القارة العجوز في الجولات الثلاث الأولى. وبين الإصابات والأداء الهزيل والحظ السيئ، خفت نجم العديد من الوجوه البارزة في الكرة الأوروبية مع منتخباتهم، ومنهم:



٭ لم يجد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يشارك في كأس أوروبا للمرة السادسة في رقم قياسي، الطريق إلى المرمى بعد على الرغم من أنه بدأ جميع المباريات بشكل أساسي. وفي حال سجل، سيصبح اللاعب الأكبر سنا الذي يسجل في البطولة بعمر الـ39 عاما.



٭ اكتفى قائد فرنسا كيليان مبابي الذي يعتبر من قبل الكثيرين أفضل لاعب في العالم حاليا، بإحراز هدف وحيد من من ركلة جزاء في تعادل مخيب لفرنسا مع پولندا 1-1، مما أدى إلى تنازل «الديوك» عن صدارة المجموعة الرابعة وقد أهدر فرصة ذهبية بمواجهة النمسا في الجولة الأولى، ثم غاب عن المباراة الثانية بسبب كسر في أنفه قبل أن يعود في الثالثة مرتديا قناعا واقيا.



٭ غاب قائد پولندا روبرت ليفاندوفسكي عن المواجهة الأولى التي انتهت بالخسارة أمام هولندا بسبب إصابة في الفخذ. وقد ودع مهاجم برشلونة رفقة منتخبه البطولة بعد الخسارة أمام النمسا في الجولة الثانية حيث لم يكن فاعلا بعد دخوله من مقاعد الاحتياط، في حين سجل من ركلة جزاء في التعادل مع فرنسا بالمباراة الثالثة.



٭ سجل الثنائي هاري كين وجود بيلينغهام من اللعب المفتوح بمواجهتي إنجلترا أمام الدنمارك وصربيا تواليا، لكن مستواهما لم يرتق لذلك الذي يقدمانه مع بايرن ميونيخ وريال مدريد هذا الموسم.٭ الفرنسي أنطوان غريزمان والإنجليزي فيل فودن، فغابا أيضا عن قائمة الهدافين على الرغم من تقديمهما مستويات كبيرة مع ناديهما أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.



٭ لم يظهر الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو بالمستوى المنتظر، لكن لا يمكن إنكار أنه حاول التسجيل، إذ ألغى له حكم الفيديو المساعد 3 أهداف.



٭ ودع المخضرم لوكا مودريتش أحد أبرز نجوم كرواتيا، البطولة بعد معاناته مع زملائه في أول جولتين، رغم تسجيله هدفا في ايطاليا كاد يكون هدف التأهل لولا تعادل إيطاليا في الدقيقة الأخيرة.