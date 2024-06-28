أسدل الستار على دور المجموعات في كأس أوروبا وبدأت المنتخبات الـ 16 المتأهلة الاستعداد للأدوار الإقصائية. وكان الدور الأول فرصة لبعض الوجوه الشابة في إبراز موهبتها، إذ برز 5 لاعبين شبان يبلغون الـ 21 عاما أو أقل، حيث كان جمال موسيالا المهاجم الأكثر فاعلية في صفوف ألمانيا المستضيفة للبطولة بتسجيله هدفا، كما ظهر من منتخب إسبانيا كل من نيكو وليامس ولامين جمال فيما أكد كل من الإنجليزي جود بيلينغهام والتركي أردا غولر لاعبا ريال مدريد علو كعبهما في البطولة.

نيكو وليامس - إسبانيا

يحتفل وليامس بعيد ميلاده الـ 22 في 12 يوليو المقبل أي قبل يومين من المباراة النهائية. وقد أثبت أنه ينتمي إلى النخبة على المستوى الدولي، حيث شكل خطرا دائما على دفاعات المنتخبات المنافسة بفضل سرعته وإجادته المراوغة وبنيته الجسدية القوية. وهنأه ملك إسبانيا فيليبي الذي زار لاعبي المنتخب في غرف الملابس شخصيا بعد الفوز على إيطاليا واختياره الأفضل في المباراة، ما جعل وليامس يصرح: «لقد حلمت بلحظة مماثلة طوال طفولتي».

جمال موسيالا - ألمانيا

كان موسيالا المهاجم الأكثر فاعلية في صفوف ألمانيا المستضيفة للبطولة بتسجيله هدفا في كل من المباراتين الأولين، مستفيدا من مهارته في المراوغة، وفاعلية إنهاء الهجمات. وأثبت أنه يشكل ثنائيا متفاهما مع نجم باير ليفركوزن كريستيان فيرتس. وبعد ان نال جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية ضد اسكتلندا (5-1)، سئل موسيالا عما اذا كان خاض أفضل مباراة له على الإطلاق فأجاب: «يمكنكم القول كذلك، نعم».

لامين جمال - إسبانيا

بات الجناح الإسباني لامين جمال أصغر لاعب يخوض مباراة في نهائيات كأس أوروبا عندما شارك في صفوف منتخب بلاده ضد كرواتيا (3-0). وفي المباراة ذاتها، أصبح جمال أصغر لاعب ينجح في تمريرة حاسمة عندما استثمر داني كارفاخال عرضيته في نهاية الشوط الأول وسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده. وقد أراحه المدرب لويس دي لا فوينتي في المباراة الأخيرة ضد ألبانيا بعد أن ضمن التأهل وصدارة المجموعة.



أردا غولر - تركيا

استمر غولر في نهجه التصاعدي في الأشهر الأخيرة في صفوف ريال مدريد، حيث سجل 5 أهداف في مبارياته الـ 5 الأخيرة، وبات أصغر لاعب في تاريخ كأس أوروبا يسجل هدفا في باكورة مبارياته في البطولة القارية بعمر 19 عاما و114 يوما أمام جورجيا (سيكون مرشحا لنيل جائزة أفضل هدف في البطولة) ماحيا الرقم السابق المسجل باسم البرتغالي رونالدو، علما ان غولر لم يكن قد ولد عندما سجل النجم البرتغالي رقمه القياسي في نسخة 2004.



جود بيلينغهام - إنجلترا

على الرغم من كونه لا يزال في الـ 20 من عمره، بات بيلينغهام الذي تألق في صفوف ريال مدريد هذا الموسم وقاده إلى الثنائية (الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا)، عنصرا أساسيا في صفوف منتخب إنجلترا. وسيكون بيلينغهام إلى جانب هداف المنتخب هاري كاين والجناح فيل فودن نقطة الثقل في جعل «الأسود الثلاثة» يضع حدا لصيام دام طويلا عن الألقاب الكبيرة وتحديدا منذ تتويجه بطلا للعالم في البطولة التي استضافها عام 1966.

































