هل شاهدتم مباراة تركيا والتشيك، هل رأيتم ماذا فعل الحكم الروماني الشجاع ستيفان كوفاكس بحق لاعبي المنتخبين الخارجين عن اللوائح والروح الرياضية والمحتجين على قراراته الصارمة كحد السيف. من لم يشاهد هذه المباراة فاته الكثير من الأحداث المثيرة بعدما قدم لاعبو الفريقين واحدة من «أسرع» مباريات البطولة وكأنهم يتسابقون على ظهور الخيل، وانتهت بتغلب الأتراك 2-1 وتأهلهم لمواجهة النمسا في الدور ثمن النهائي.



٭ الحكم الروماني الحازم وجه خلال المباراة 17 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين بواقع 11 إنذارا لتركيا، و6 للتشيك وبطاقتين حمراوين إحداهما بعد نهاية المباراة حصل عليها توماس تشوري على اثر اشتباك بين اللاعبين، ورغم كل هذه الأحداث العصيبة كانت جميع قرارات الحكم صائبة، والحقيقة ان المنتخب التركي يستحق الوصول إلى أبعد من دور الـ16 بعد فوزين مستحقين في مجموعته السادسة بقيادة مدربه الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، وبمساندة جماهير غفيرة من كل صوب، وكأن البطولة في قلب اسطنبول.



٭ جورجيا تهزم البرتغال «وشنو يعني»، فريق استحق الفوز بعدما دافع عن مرماه كما تدافع الأسود عن عرينها، وهاجموا من كل الجهات وفازوا بهدفين بعدما تمكنوا من عزل كريستيانو رونالدو عن بقية زملائه حتى استبدله المدرب في الشوط الثاني وخرج غاضبا. لا تأمن للكرة حتى لو كانت فارغة من الهواء، وجورجيا تمكنت من طعن البرتغاليين بالخاصرة، لكنهم مثلما نقول في الأمثال «خاف من القوم وطاح بالسرية»، ووقعوا في حلق الإسبان بالمهمة الإقصائية المقبلة، وما أصعب أن تكون بين كماشة لامين يامال وموراتا وويليامز.