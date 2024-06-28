شهدت البطولة تألق بعض اللاعبين بشكل مفاجئ لسبب أو لآخر، إذ أثبت لاعب الوسط نغولو كانتي ثقله في المنتخب الفرنسي على الرغم من انتقاله للعب في الدوري السعودي قبل نحو عام، وقد توج جهوده الرائعة بحصد رجل المباراة في أول جولتين، وذلك أمام كل من النمسا وهولندا.



كما تفوق الشاب الألماني جمال موسيالا على زملائه المخضرمين أمثال توني كروس، إلكاي غوندوغان وكاي هافيرتس. وظهر أيضا وبقوة المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ الذي سجل هدفين للمنتخب منهما هدف التعادل القاتل أمام سويسرا في الثواني الأخيرة، ما أهدى الصدارة للمنتخب المستضيف، ومثله أيضا السلوفاكي إيفان سخرانس والهولندي كودي خاكبو والروماني رازفان مارين أصحاب تسجيل هدفين في الدور الاول. كما ظهرا فابيان رويس ومارك كوكوريلا بشكل لافت مع المنتخب الإسباني صاحب الأداء الجيد والانتصارات الثلاثة في الدور الأول.