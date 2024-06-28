يحيى حميدان



عندما تأهل منتخب جورجيا للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» من بوابة الملحق، انتظر الجميع تألق النجم المعروف خفيتشا كفاراتسخيليا بعد مواسم من النجومية مع فريقه نابولي الإيطالي، إلا أن النسخة الـ 17 المقامة حاليا في ألمانيا كشفت لعشاق الكرة عن موهوب جورجي جديد كان بعيدا عن الأنظار وهو المهاجم جورج ميكوتادزه، الذي ساهم في استمرار مغامرة منتخب بلاده في البطولة القارية الصعبة، حيث تنتظر الجورجيين موقعة صعبة أمام إسبانيا بعد غد الأحد في دور الـ 16.



ووضع ميكوتادزه (23 سنة) بصمته في جميع أهداف منتخب جورجيا الـ 4 التي سجلها في المجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات أكثر خبرة وتمتلك نخبة من النجوم المعروفين، إلا أن ميكوتادزه سحب بساط النجومية بتسجيله 3 أهداف وضعته حاليا في صدارة هدافي البطولة منفردا، كما صنع الهدف الرابع لزميله «كفاردونا» كما يلقب.



والمتابع الجيد للكرة الأوروبية بإمكانه متابعة تطور ميكوتادزه في المواسم الأخيرة، حيث لعب مع نادي ميتز في النصف الثاني من الموسم المنقضي وسجل 13 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى في 22 مباراة بالدوري الفرنسي «ليغ 1» بعدما مثل ذات الفريق في الدرجة الثانية بفرنسا وحقق معه عدة أرقام مميزة.



وانتقل ميكوتادزه في صيف 2023 إلى العملاق الهولندي أياكس وشارك معه في 9 مباريات خلال النصف الأول من الموسم الماضي، ولم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، ليعيره مرة أخرى لفريقه السابق ميتز ويستعيد بريقه رفقة الفريق العنابي في فرنسا. وبدأ ميكوتادزه أولى خطوات مسيرته في فرنسا، التي ولد بها في مدينة ليون يوم 31 أكتوبر 2000، في أكاديمية «إف سي غيرلاند»، ومنها إلى فئة الشباب في ليون، قبل أن ينتقل إلى ميتز ووقع معه عقده الاحترافي الأول عام 2019 وعانى في مواسمه الأولى من حجز مكان في الفريق الأول، حيث مثل الفريق الرديف لعدة سنوات، إلى أن تمكن من فرض نفسه ووصل إلى أن يكون هداف «يورو 2024» مع نهاية الدور الأول في ظل وجود أسماء مرعبة مثل الإنجليزي هاري كين والبرتغالي كريستيانو رونالدو وآخرين.