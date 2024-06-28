القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التركي هاكان فيدان، ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحذرا من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي -اللبناني، وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية أمس مع نظيره التركي، حيث جرى تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا.



وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد - في تصريح صحافي أمس - إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي صدارتها الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة، حيث شهد الاتصال تناول مستجدات وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.



وشدد الوزيران على ضرورة العمل على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بمعدلات أكبر، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع، في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة جراء القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات، وإحجامه عن توفير الحماية والظروف الملائمة لتوزيع تلك المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها.