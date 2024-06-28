اختتم الصندوق الكويتي للتنمية مشاركته في جلسات المنتدى التنموي الثالث لصندوق أوپيك للتنمية الدولية، الذي عقد خلال الفترة 25-26 يونيو بالعاصمة النمساوية فيينا تحت شعار (التعاون من أجل التأثير).



وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة من قادة الدول والوزراء ورؤساء المؤسسات التنموية والهيئات الدولية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص لمناقشة العمل التنموي ومستقبل تمويل المشاريع التنموية والفرص المتاحة لتعزيز العمل التنموي المستدام والسعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وتأتي مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية ضمن مساعيه لتعزيز التعاون في مجالات دعم التنمية الاقتصادية الدولية، حيث ترأس وفد الصندوق في أعمال المنتدى المدير العام بالوكالة وليد البحر وتضمن الوفد مراقب إدارة العمليات للدول العربية فواز العدساني، ومراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية خالد فيصل الخالد.



وناقش المشاركون على مدار اليومين الماضيين سبل تعزيز القدرات المؤسسية، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية الذكية، وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى سبل تسريع التقدم نحو تحقيق أجندة التنمية العالمية المستدامة ومعالجة القضايا العالمية الملحة مثل تغير المناخ.



وشارك وفد الصندوق الكويتي، على هامش المنتدى، في الاجتماع الدوري لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق للصناديق العربية، حيث التقى مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الفارو لاريو لبحث مجالات العمل المشترك لدعم الانتاج الزراعي ومكافحة الفقر في المناطق الريفية في الدول النامية.



كما اجتمع وفد الصندوق بشكل منفصل مع كل من نائب الرئيس للشؤون المالية لبنك التنمية لأمريكا اللاتينية غابرييل فيلبيتو، ووزير الدولة للشؤون المالية في جمهورية المالديف حسين شام ادم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية زينة طوقان، ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في جمهورية باكستان الإسلامية د. كاظم نياز، والمدير التنفيذي لمنظمة الطاقة في أميركا اللاتينية أندرياس سميتمانز، والنائب المحافظ في محافظة (سانتا في) في جمهورية الأرجنتين غيسيلا سكاليا وذلك لبحث مجالات التعاون المشتركة وتعزيز الروابط المؤسسية الثنائية.