بشرى شعبان



أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار إبراهيم البغلي انطلاق جائزة البغلي للابن البار للسنة الثامنة عشرة على التوالي، مقدرا وشاكرا حرص واهتمام وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة دولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة على رعايتها لكل فعاليات وبرامج وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار كأحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار للعام 2024.



جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده البغلي كراع لجائزة البغلي للابن البار، وذلك للإعلان عن بدء فعاليات جائزة البغلي للابن البار لسنة 2024.



وأكد البغلي ضرورة تعزيز فضيلة بر الوالدين وبر كبار السن، وبر الوطن بين أفراد المجتمع تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة الثامنة عشرة على التوالي.



وأثنى على حرص وتفاعل جميع أفراد المجتمع على المشاركة مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع جميع الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة على الريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معا والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة في الكويت، الأمر الذي يعزز ويرسخ العمل الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع.



من جانبه، أثنى رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن الذي عاصر الجائزة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007، بالدور الإنساني الاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين، مؤكدا انتشارها بين أطياف المجتمع الكويتي وزيادة الإقبال عليها وتنوع فعالياتها خير دليل على نجاحها واستمرارها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة.



وأعلن حسن عن أن المسابقات المتاحة لجائزة البغلي للابن البار للعام الحالي هي:



1- مسابقة جائزة البغلي للابن البار.



2- مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار في العمل التطوعي.



3- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة.



4- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي.



5- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية.



6- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي.



7- مسابقة جائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير.



8- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتراث والحرف اليدوية.



9- مسابقة جائزة البغلي للابن البار للقائمين على رعاية الأيتام.



وبين ان المشاركة مفتوحة للراغبين في الفترة من 2024/6/1 إلى 2024/10/31، عن طريق الموقع الإلكتروني لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار،



www.albaghliaward.com.