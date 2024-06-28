أصدر المصرف المركزي السوري تعميما يلزم فيه جميع المصارف الخاصة بزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساء وباستمرار الدوام حتى يوم السبت، بهدف تسريع اجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين وتسهيل حصولهم على الدعم النقدي حال إقراره وتطبيقه. وكانت الحكومة طلبت من جميع حاملي البطاقة الالكترونية «البطاقة الذكية» فتح حسابات مصرفية خلال ثلاثة أشهر، وسط تقارير تفيد برفع الدعم الحكومي عن السلع الاساسية وتحويله إلى دعم نقدي. وقد أثار هذا الطلب، الكثير من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس الخاصة بين السوريين، حيث تعددت التحليلات والطروحات.



ويقول تقرير لصحيفة «الوطن» الموالية، ان إجمالي عدد البطاقات الأسرية الإلكترونية بلغ نحو 4.6 ملايين بطاقة، ووفقا للتقرير بلغت نسبة العوائل المستبعدة من الدعم نحو 13 بالمئة، أي ما يعادل نحو 600 ألف عائلة.



وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» إن أحد الأفكار المطروحة رفع الدعم جزئيا عن الخبز إلى 3000 ليرة وتحويل الفرق لحساب المواطن.