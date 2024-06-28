أعلن المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء أحمد سليمان، عن قرارات تتعلق بالخدمة العسكرية الاحتياطية والإلزامية والتطوعية.



وقال سليمان خلال لقاء مع قناة «الإخبارية السورية» إن الوزارة جدولت خطة زمنية للخدمة الاحتياطية تتكون من 3 مراحل، تبدأ في 1 من يوليو المقبل حتى نهاية العام الحالي، يسرح بموجبها كل من أمضى 6 سنوات في الخدمة حتى نهاية الشهر الجاري.



وأضاف أن من أمضى 5 سنوات ونصف السنة حتى نهاية أغسطس المقبل يسرح أيضا، بينما يسرح من أمضى 5 سنوات حتى نهاية أكتوبر المقبل.



وفي نهاية العام الحالي يسرح من أمضى في الخدمة الاحتياطية 4 سنوات ونصف، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من التسريح ستقيم قبل الدخول بالمرحلة التالية.



وفق اللواء أحمد سليمان: تبدأ المرحلة الثانية من الخطة في العام المقبل، وتهدف لتسريح من أتم 4 سنوات حتى نهاية يناير 2025، بينما يسرح من أمضى 3 سنوات ونصف السنة حتى نهاية فبراير 2025.



وفي نهاية يونيو 2025، يسرح من أمضى 3 سنوات في الخدمة حتى نهاية مارس 2025، ومن أتم سنتين ونصف السنة حتى نهاية أبريل، يسرح بتاريخ 31 أغسطس 2025، ومن أمضى سنتين في الخدمة الاحتياطية حتى نهاية مايو، يسرح في نهاية أكتوبر 2025.



ولفت سليمان إلى أنه بعد تقييم المرحلة الثانية سيكون الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية عامين فقط خلال المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أنه سينظر للخدمة الاحتياطية من خلال معياري العمر وعدد سنوات الخدمة. وأضاف أن المدة الزمنية للخدمة الاحتياطية في المراحل الثلاث قابلة للتعديل زيادة أو نقصانا، وذلك حسب نسب الالتحاق، مبينا أن عشرات الآلاف من العسكريين سيسرحون من الخدمة حتى نهاية العام الحالي ومثلهم خلال العام المقبل مع المحافظة على الجاهزية القتالية.



وأوضح أن القرارات المعلن عنها تمت الموافقة عليها، وستنفذ تباعا بهدف الوصول إلى «جيش متطور» يعتمد على المتطوعين من خلال عقود التطوع الجديدة والتي تنص على أن من يؤدي 5 سنوات عقد تطوع ولا يرغب في الاستمرار يسرح.



ووفق سليمان لا تتم دعوة المتطوع المسرح للاحتياط أو الاحتفاظ، كما لا تجوز دعوته إلى الاحتياط قبل مرور 5 سنوات على تسريحه.