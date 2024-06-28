قال سفيرنا لدى الأردن حمد المري إن العلاقات الكويتية - الأردنية تاريخية وراسخة، وكان لها عظيم الأثر في تعزيز التعاون الثنائي بالمستويات كافة، وتحظى باهتمام ورعاية القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين.



وأضاف المري في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أنه نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد للأردن قيادة وحكومة وشعبا. وذكر أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الكويت والأردن والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



ولفت إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



واسـتـعـرض الـمري العلاقات الكويتية - الأردنية التاريخية والتي حظيت برعاية رسمية منذ بدايتها في عام 1961 وتم تأطيرها بأكثر من 73 اتفاقية شراكة وتعاون في مختلف المجالات. وأكد على أهمية المناخ الاستثماري في الأردن، بالإضافة إلى ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار، الأمر الذي أنتج شراكات واسعة، إذ يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية نحو 20 مليار دولار.