أسامة دياب



أعربت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر عن سعادتها لإقامة الديوانية النسائية في نسختها الثالثة، موضحة أن الديوانية تجمع النساء الكويتيات وغير الكويتيات من مجالات متنوعة مثل الأعمال والسياسة والفنون والثقافة والأزياء. تهدف هذه المبادرة إلى توفير منصة ملهمة وتمكينية للنساء الموهوبات والمؤثرات للتواصل ومشاركة قصصهن وبناء شبكات قوية من التضامن. وأضافت في تصريحات صحافية على هامش الديوانية النسائية الثالثة، كغيرها من الديوانيات التقليدية، تفتح الديوانية النسائية أبوابها مرة واحدة في الأسبوع، كل يوم أربعاء، في مقر إقامة فرنسا. لقد حاولنا تقديمها للنساء بطريقة جديدة وحديثة. وتابعت: هذا التجمع النسوي لا يقتصر فقط على التواصل، بل يتعلق الأمر بإنشاء مساحة، حيث يمكن للنساء التحدث بحرية ومشاركة تحدياتهن والاحتفال بنجاحاتهن. يهدف هذا التجمع أيضا إلى تنمية ثقافة التمكين والمرونة، لتعزيز النمو المهني والشخصي، ودفع التغيير الإيجابي في المجتمع إلى الأمام. وقالت لوفليشر بينما نحن في النسخة الثالثة من ديوانية السيدات، أنا سعيدة جدا برؤية نساء جدد ينضمون إلينا في كل مرة. وأنا أؤمن بأنه من خلال رعاية هذه الروابط وتعزيز روح التعاون، يمكننا تعزيز تأثير المرأة الكويتية في جميع القطاعات، مما يمهد الطريق للأجيال القادمة للسير على خطاها.