عبدالعزيز الفضلي



أعلن موجه عام التربية البدنية بوزارة التربية وليد عايش عن اشراك التوجيه الفني في عملية تقييم المعلمين الجدد وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل.



وقال عايش في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: «نظرا للعديد من الملاحظات التي تلقيناها من الميدان بخصوص الحاجة الماسة لمتابعة المعلمين الجدد من الجانب الفني طوال العام الدراسي واشراك التوجيه الفني في عملية التقييم لما فيها من متابعة لصيقة للمعلم خاصة بعد وصول العديد من الملاحظات على هذه الفئة من المعلمين مع اشراكهم في البرامج التدريبية نتقدم إليكم بهذا المقترح:



أولا: يكون التقييم مع رئيس القسم في الجانب الفني للمادة.



ثانيا: تكون الزيارات بحد أدنى (6) زيارات لكل معلم بالفصل الدراسي الواحد.



ثالثا: هذا المقترح للمعلمين الجدد ولمدة 2 سنة تبدأ من 2025/2024.



رابعا: ان يتم اعتمادها من قبل مدير المدرسة وعرضها على الموجه الفني الأول لكل منطقة.