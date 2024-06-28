عيّنت الجامعة الأمريكية في الكويت الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر د.منيب خنافر عميدا مشاركا لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، تتويجا لمسيرته المهنية الحافلة بالجامعة منذ 2013، والتي تميز فيها بالابتكار والقيادة.



وقد بدأت رحلة د.خنافر الأكاديمية بالحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الكويت عام 2002، تلتها درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية ودرجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر من جامعة أوتاوا بكندا في عامي 2007 و2012 على التوالي.



وقد حصل د.خنافر على الخبرة العملية لمدة 3 سنوات في شركة Nortel Networks في أوتاوا، حيث يجمع خنافر ما بين المعرفة الأكاديمية والعملية، فيما ركزت أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر بجامعة أوتاوا على شبكات الاستشعار اللاسلكية، وقد واصل النجاح والتفوق في هذا المجال، ونشر ما يزيد على 30 بحثا علميا حول شبكات الاستشعار اللاسلكية وإنترنت الأشياء في مجلات مرموقة.



كما حصل د.خنافر على جائزة أفضل ملصق علمي وجائزة الورقة العلمية المتميزة في عدد من المؤتمرات العلمية، بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح البحثية وجوائز التطوير المهني من الجامعة، فيما اختير لبرنامج زمالة دارتموث لإجراء بحث حول الخصوصية والأمن في المنازل الذكية القائمة على إنترنت الأشياء (IoT) عام 2022.