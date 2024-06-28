بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة د.حسن كمال الموافقة النهائية على إعادة تنظيم جزء من القطعتين رقم (4) و(7) بمدينة الكويت بمنطقة القبلة والصادر بشأنها قرار المجلس البلدي.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ كتابا حول المركبات المتنقلة في مواقف حديقة قرطبة الرئيسية.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن استغلال الأرض الفضاء المخصصة لوزارة التربية بالقطعة (2) بضاحية عبدالله السالم كحديقة عامة.



٭ تطوير منطقة برج التحرير وساحة الصفاة وربطها بالمباركية، اقتراح وجود قطار سطحي TRAM كهربائي داخل مدينة الكويت.



٭ الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة (5).



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية بالقطعة رقم 2 بمنطقة الدعية.