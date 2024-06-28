بداح العنزي



أكدت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان رؤية الكويت الطموحة لإنشاء بنية تحتية متميزة وتعزيز الإمكانات الاقتصادية والسياحية للدولة، لتعزيز التطوير المستدام والشامل في القطاعات المختلفة، وتعزيز رفاهية ورضا المواطنين في البلاد.



وقالت د. المشعان بعد اجتماع مع كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، ورئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد السلمان تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي لدعم وتطوير المشروعات التي تسهم في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية والسياحية في الكويت. واضافت انه تم خلال اللقاء تبادل الآراء والخبرات حول تطوير مشروعات جديدة ومبتكرة تخدم القطاعات المتنوعة، مع التركيز بشكل خاص على مجال «الفود ترك» أو ما يعرف بـ «عربات المطاعم المتنقلة».



كما تم التطرق إلى آليات تنظيم وتطوير قطاع «الفود ترك»، وكيفية تخصيص مواقع استراتيجية تتناسب مع الصورة العمرانية والثقافية للكويت، بما في ذلك التركيز على تحسين واجهة الكويت البحرية، واستخدام ممرات مخططة جيدا ومناطق جلوس تتماشى مع المعايير العمرانية والثقافية للكويت.



وذكرت ان الاجتماع سلط الضوء على الخطط الهادفة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة متماشية مع الشكل الجمالي للدولة، وتقديم تجارب ثقافية وسياحية فريدة للزوار والسكان على حد سواء.



وتمت الإشارة إلى أهمية التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الإجراءات لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع الواعد، والهدف من هذا التعاون هو الارتقاء بالمستوى الجمالي للكويت، وجعلها وجهة رائدة ثقافيا وسياحيا على المستويين الإقليمي والعالمي.



وأضافت المشعان أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز القطاع السياحي بالكويت وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات وتطلعات الجميع، مما يجعل الكويت مثالا يحتذى به في تنظيم وتطوير المشروعات السياحية والتجارية المتنقلة.



وتوجهت د.المشعان بالشكر إلى وزير التجارة والصناعة عمر العمر لدور الوزارة المميز في إصدار ومراجعة تراخيص الفود ترك وتنظيمها بطريقة تلبي احتياجات السكان في الكويت، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث اللوائح والتشريعات المتعلقة بتراخيص «الفود ترك»، وضمان أن تتماشى مع المعايير الصحية والبيئية والجودة.



كما اضافت ان شركة المشروعات السياحية تعتبر شريكا رئيسيا في تنظيم الواجهة البحرية في الكويت وتنفيذ آليات ترتيبها بشكل يلبي تطلعات الجمهور ويعكس جمالية وجاذبية المنطقة البحرية حيث تشمل مهام الشركة تخطيط وتصميم المناطق السياحية والترفيهية على الواجهة البحرية، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المرافق السياحية والتجارية في تلك المناطق.



وتعمل الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، على تحديد المواقع المناسبة لإقامة المشاريع السياحية وتخطيط هذه المناطق بشكل يتيح استغلالها بأقصى كفاءة، مع مراعاة الجوانب البيئية والاستدامة.