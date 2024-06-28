كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة ميدانية مكثفة بهدف التأكد من اتخاذ جميع إجراءات السلامة للعقارات الاستثمارية والتجارية.



وفي هذا السياق، أوضحت أن الجولات التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بإدارة السلامة بمنطقة المنقف والمهبولة والفحيحيل قد أسفرت عن توجيه 288 انذارا لافتقادها لانظمة واشتراطات السلامة وتعريض المارة للخطر قام اصحاب العقارات بالاستجابة وإزالة المخالفات من قبلهم.



ودعات أصحاب العقارات اتخاذ جميع إجراءات السلامة والالتزام بلوائح ونظم البلدية بإزالة الأنقاض الإنشائية من قبل المقاول وصاحب العقار أولا بأول تجنبا لأي مخالفات مقررة قانونا، لافتة إلى ان الفريق الرقابي بإدارة السلامة لن يتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.