بيع الراتب



هل يجوز يا شيخ بيع الراتب الحالي أو التقاعدي بنسبة معينة على التأمينات الاجتماعية، على أن يعود المبلغ إلى التأمينات بزيادة 2% من نسبة البيعة الأصلية؟



٭ لا يجوز بيع الراتب، وهو من القمار. هذا والله أعلم.



الاغتسال بماء زمزم



ما حكم الاغتسال بماء زمزم؟



٭ لا بأس.



عليك النفقة



أنا شاب أتممت عقد قراني على فتاة ولم أدخل بها، ومازالت تعيش مع والدها. هل في هذه الحالة أتصدق أنا عليها بزكاة الفطر أم على والدها؟



٭ يلزمك أنت مادمت قد عقدت عليها، ولها عليك النفقة.



استئجار صالة لصلاة الجمعة



نحن نعيش في بلاد الغرب (استراليا) ولكثرة المسلمين وقلة المساجد قمنا باستئجار قاعة تابعة لبلدية منطقتنا لمدة ساعتين لإقامة صلاة الجمعة فقط على الرغم من وجود مسجد آخر لكنه لا يكفي مسلمي هذه المنطقة، فهل ما فعلناه بالنسبة لاستئجار هذا المكان مخالف للشرع، مع العلم أن هذه القاعة تؤجر من قبل شتى أنواع الناس من كفار وغيرهم ونحن لا نضمن ان تشرب بها الخمور، وكذلك نحن نستخدم فرشا نظيفة للصلاة، أفتونا بارك الله فيكم؟



٭ لا بأس، هذا والله أعلم.



حكم الراتب



لا أعلم كيف حصلت على بكالوريوس التربية الموسيقية، لأنني لا أفقه شيئا عن الموسيقى، وبناء على شهادتي عينت مدرسا للموسيقى في إحدى المدارس الحكومية، وبعدما عرفت حكم الموسيقى أحمد الله كثيرا أنني لا أعرف كيف أشرحها للطلاب، وبالتالي لا أعمل شيئا سوى أنني أجعلهم في حصتي ينجزون الواجبات المدرسية أو يذاكرون أي شيء آخر أو أرد على أسئلتهم الدينية أو أجعل بعضهم يقرأ القرآن وأشجعهم على حفظ بعض الآيات، وأحيانا أتركهم لا يفعلون شيئا، وآخذ راتبا بسيطا جدا فهل راتبي هذا حلال؟ خاصة أنني أريد أن أتزوج وأخشى أن أنفق على نفسي وزوجتي من مال حرام، ويوجد معي زميل آخر تخرجنا معا بكلية التربية الموسيقية وهو أيضا بفضل الله لا يشرح الموسيقى للطلاب ويتبع معهم نفس أسلوبي، لكن الفرق بينه وبيني أنه يجيد الموسيقى ويستطيع أن يشرح علم الموسيقى والعزف على المعازف، لكنه ولله الحمد لا يفعل، وإنما يقوم بما أقوم به تماما، فما حكم راتبه أيضا؟ علما بأننا حاولنا مع رؤسائنا تغيير المسمى الوظيفي لنا الى تدريس أي نشاط آخر مباح، أو إلى الجانب الإداري لكنهم رفضوا، فهل نكون آثمين إذا بقينا على ما نحن عليه؟ وما حكم المرتب؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.



٭ جزاكما الله خيرا، وابقيا على ما أنتما عليه، والراتب حلال إن شاء الله.